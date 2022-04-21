Оже-Альяссим о спаде после остановки матча из-за дождя: «Я не люблю искать внешние оправдания своему уровню игры»

прокомментировал спад в игре во втором круге в Барселоне против Карлос Табернера (6:1, 3:6, 6:4). В начале второго сета матч ненадолго прервался из-за дождя.

«Я отлично начал матч. К сожалению, во втором сете я немного сбился с ритма, проиграл слишком много своих подач. Но нужно отдать ему должное: он хорошо защищался, показывал отличный уровень игры на грунте. Было нелегко довести до победы, подать на матч, но здорово в итоге пройти дальше.

Я не люблю искать внешние оправдания своему уровню. Я хорошо играл. На самом деле, не было никакой причины, у нас не было долгой паузы. Возможно, мне стоило быть немного терпеливее, потому что во втором сете мячи стали тяжелыми, а условия – более медленными.

Но, опять же, я считаю, что он тоже играл хорошо. Все в порядке. Всегда есть трудные матчи, трудные соперники, так что нормально иногда сталкиваться с проблемами».

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