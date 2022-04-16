Алехандро Давидович-Фокина: «Я бы хотел поговорить с Федерером, потому что я чем-то похож на него в юности»

Полуфиналист Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина рассказал, кого считает своим кумиром.

«Федерер был моим кумиром в детстве. Когда он проиграл Надалю в финале Australian Open-2009, я плакал вместе с ним (смеется). Я бы хотел поговорить с Роджером, потому что я чем-то похож на него в юности. Он ломал ракетки и был очень раздражительным, но потом кое-что переосмыслил и стал большим чемпионом.

Моя цель – стать №1 в мире. Для этого нужно выиграть как минимум один «Большой шлем». Но вообще, я хочу быть лучшим на каждом турнире, много выигрывать и получать удовольствие от тенниса. Жизнь коротка, нужно наслаждаться каждым моментом».

В юности Федерер был психом и снимал стресс криками под Metallica. А потом успокоился и не ломал ракетки с Майами-2009

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