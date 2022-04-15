Давидович-Фокина о выходе в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло: «Когда обыгрываешь №1, это придает уверенности физически и психологически»

Алехандро Давидович-Фокина рассказал, с чем связывает свой успех на турнире в Монте-Карло. По словам испанца, ему помогла победа над Новаком Джоковичем во втором круге.

«Я очень, очень счастлив. В прошлом году я дошел до четвертьфинала. Сейчас меня переполняют эмоции, я наслаждаюсь каждым розыгрышем. В первом сете у меня было много шансов сделать брейк, но не получилось. Тем не менее я сохранил концентрацию и веру в себя.

Когда обыгрываешь №1, это придает уверенности физически и психологически и помогает твоей технике. Я заставляю себя играть все лучше и лучше в каждом матче».

Результаты Монте-Карло ATP 2022

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе