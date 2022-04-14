Зверев о победе над Каррено-Бустой: «Немного потерял концентрацию во втором сете, но для второго грунтового матча в сезоне жаловаться особо не на что»

прокомментировал победу над в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:2, 7:5).

«Для второго грунтового матча в сезоне жаловаться особо не на что. Да, я немного потерял концентрацию во втором сете, но, в конце концов, он хорошо играет. Я доволен победой в двух сетах.

Чтобы выигрывать крупнейшие турниры в мире, такие как «Мастерсы», «Большие шлемы», нужно действовать агрессивно. Я не выиграю большие титулы, просто отбивая мяч».

На первой подаче Зверев выиграл 79% розыгрышей (по сравнению с 57% у Каррено-Бусты).

«Это здорово, потому что на грунтовых кортах, особенно здесь, где они немного медленнее, чем другой грунт, на котором мы играем, очень важно обрести уверенность на подаче. В целом, важно добиваться таких побед».

Результаты Монте-Карло ATP 2022

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