Музетти перед матчем со Шварцманом: «Он первый из топ-10, кого я обыграл, так что посмотрим, смогу ли я удвоить счет»

высказался о своей игре в матче против . Он прошел канадца во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло, во втором сете отыгравшись со счета 1:3 (6:2, 7:6).

«Я очень доволен. Бэкхенд по линии стал ключом ко многим моим отличным ударам. После очень хорошего первого сета он вернулся с такой мощной подачей, но я был спокойным и терпеливым, и это было самое прекрасное в сегодняшнем матче».

За выход в четвертьфинал Музетти поборется с , которого в прошлом году победил на харде в Акапулько. Аргентинец тогда был №9 в рейтинге.

«Диего умеет бегать, защищаться и атаковать, поэтому впереди большая битва. Он первый из топ-10, кого я обыграл, так что посмотрим, смогу ли я удвоить счет. Я надеюсь сыграть отличный матч».

Музетти одержал вторую победу над соперником из топ-10