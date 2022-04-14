Зверев о том, что обыграл Дельбониса, хотя дважды уступал с брейком: «Неплохой результат для смены покрытия. Кроме того, после Майами я болел»

прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:1, 7:5). Во втором сете немец дважды уступал с брейком: сначала 0:2, потом 2:4.

«Думаю, [было очень важно] отыгрываться, не давать ему вырваться далеко вперед. Я дважды сделал обратный брейк, это помогло. Если уступать 1:4, 2:5, что-нибудь в таком духе, нелегко отыграться.

Думаю, это неплохой результат для смены покрытия. Кроме того, после Майами я болел, так что нужно это учитывать. Но я доволен победой.

Я знаю, что завтра должен играть намного лучше, и надеюсь, что смогу обеспечить себе лучшие шансы.

Это единственный грунтовый «Мастерс», который я еще не выигрывал, но я очень мотивирован это сделать. Я очень мотивирован на отличную игру и надеюсь, что смогу показать ее на этой неделе».

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