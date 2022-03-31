Брат Джоковича: «Я хочу пригласить Кириоса на турнир в Белграде, чтобы поблагодарить за поддержку Новака и Сербии»

Директор турнира в Белграде и младший брат Новака Джоковича Джордже рассказал, где планирует выступить первая ракетка мира.

«Новак тренируется в Белграде и готовится к Монте-Карло. Он пережил ужасный период, но выстоял, показал и доказал, почему он тот, кто он есть. В Дубае он, к сожалению, проиграл в четвертьфинале. Ему не хватает матчей и турниров, игровой практики. Я надеюсь, что он продолжит отлично играть, в Белграде и Монте-Карло он готовится к и .

До последнего момента он не знал, сможет ли играть, но, к счастью, он выступит в Париже, Риме, Лондоне и Мадриде. в этом случае мало на что может повлиять, поскольку в разных странах разные правила».

Также он сообщил, что хочет пригласить на турнир в Сербии Ника Кириоса, который поддержал 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» во время визового скандала в Австралии.

«Я хочу пригласить Ника Кириоса в Белград, чтобы поблагодарить за поддержку Новака, Белграда и Сербии. Он шоумен, не выбирает выражений и всегда высказывает свое мнение, каким бы оно ни было. Но прежде всего, он сильный спортсмен и теннисист. Я надеюсь, что он приедет на турнир в Белграде, прежде чем завершит карьеру».

За Джоковича из игроков внезапно бился только Кириос – хотя годами зло его троллил. Раньше Новак не называл его по имени, теперь они снова общаются

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе