Брат Джоковича: «Я хочу пригласить Кириоса на турнир в Белграде, чтобы поблагодарить за поддержку Новака и Сербии»

Директор турнира в Белграде и младший брат Новака Джоковича Джордже рассказал, где планирует выступить первая ракетка мира.
«Новак тренируется в Белграде и готовится к Монте-Карло. Он пережил ужасный период, но выстоял, показал и доказал, почему он тот, кто он есть. В Дубае он, к сожалению, проиграл в четвертьфинале. Ему не хватает матчей и турниров, игровой практики. Я надеюсь, что он продолжит отлично играть, в Белграде и Монте-Карло он готовится к «Ролан Гаррос» и «Уимблдону».
До последнего момента он не знал, сможет ли играть, но, к счастью, он выступит в Париже, Риме, Лондоне и Мадриде. ATP в этом случае мало на что может повлиять, поскольку в разных странах разные правила».
Также он сообщил, что хочет пригласить на турнир в Сербии Ника Кириоса, который поддержал 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» во время визового скандала в Австралии.
«Я хочу пригласить Ника Кириоса в Белград, чтобы поблагодарить за поддержку Новака, Белграда и Сербии. Он шоумен, не выбирает выражений и всегда высказывает свое мнение, каким бы оно ни было. Но прежде всего, он сильный спортсмен и теннисист. Я надеюсь, что он приедет на турнир в Белграде, прежде чем завершит карьеру».
За Джоковича из игроков внезапно бился только Кириос – хотя годами зло его троллил. Раньше Новак не называл его по имени, теперь они снова общаются