Серена о 24-м «Большом шлеме»: «Я должна была его выиграть, у меня было много возможностей. Но я не сдаюсь»

ответила, концентрируется ли на борьбе за 24-й «Большой шлем».

23-й титул американка взяла на Australian Open-2017. Вернувшись в тур после рождения дочери, она проиграла все четыре финала ТБШ. Рекорд – 24 ТБШ – принадлежит .

«Я концентрируюсь на себе, я люблю теннис и люблю то, чем занимаюсь. Сейчас я должна быть сконцентрирована на себе. Что это значит? Не знаю, разумеется, я продолжаю играть и продолжаю тренироваться (смеется). Но я из тех, кто думает: «Если честно, у меня их должно было быть 30 или 32» (улыбается). Примерно такой у меня подход.

Я еще не все сделала [в теннисе]. На самом деле, я должна была его выиграть, у меня было много возможностей. Но я не сдаюсь (улыбается)».

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