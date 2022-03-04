Александр Зверев: «Моя заветная цель – однажды выиграть Кубок Дэвиса. Несмотря на критику нового формата, я всегда рад играть за сборную»

Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с Бразилией в квалификации Кубка Дэвиса. 4-5 марта Германия на выезде сыграет с Бразилией. Матч пройдет на грунте в Рио.

«Будет трудно адаптироваться. Переход с харда на грунт и обратно никогда не бывает легким. Чтобы привыкнуть к грунтовым кортам, нужно несколько дней тренировок. Поэтому так важно быстро найти свой ритм и интенсивно тренироваться.

Нелегко переходить на другое покрытие всего на неделю. Нужно быть психологически устойчивым, чтобы нормально реагировать на неудобные отскоки на медленном покрытии».

Также он рассказал, почему решил сыграть за сборную. Ранее Зверев критиковал новый формат Кубка Дэвиса и не участвовал в двух последних турнирах.

«Для меня всегда очень важно играть за родную страну, я горжусь представлять Германию на международной арене. Моя заветная цель – однажды выиграть Кубок Дэвиса. Всякий раз, когда появляется возможность, я с удовольствием вношу свой вклад. Несмотря на критику нового формата, я всегда рад играть за сборную».

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