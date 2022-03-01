Джокович и Peugeot завершат сотрудничество

и Peugeot завершат сотрудничество.

Автопроизводитель больше не будет спонсором 20-кратного чемпиона «Больших шлемов». Об этом сообщает El Español со ссылкой на главу автомобильной корпорации Stellantis Карлоса Тавареса.

Джокович работал с Peugeot с 2014 года.

На Peugeot сильно сказалась пандемия. Тем не менее сербский журналист Саша Озмо отмечает, что, по его информации, позиция Джоковича по поводу вакцинации не является причиной завершения сотрудничества.

«Я не против вакцинации, но пока решил не прививаться». Джокович – о пропуске многих турниров и депортации из Австралии

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