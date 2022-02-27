Федерация тенниса Украины призвала исключить Россию и Беларусь из ITF

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Федерация тенниса Украины призвала исключить Федерацию тенниса России и Федерацию тенниса Беларуси из числа членов Международной федерации тенниса (ITF) и Tennis Europe.

«Россия и Беларусь не имеют права не только проводить международные соревнования на своей территории, но и участвовать во всех командных и индивидуальных турнирах ITF за рубежом», – сказано в письме.

Ранее ITF объявила об отмене всех турниров в России. Напомним, это решение не касается «ВТБ Кубка Кремля», который относится к юрисдикции ATP и WTA. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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