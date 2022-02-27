Норри о поражении от Надаля: «Он отлично сохраняет концентрацию и не раздаривает очки. Кажется, что ты ничего не можешь сделать»

прокомментировал поражение от в финале турнира в Акапулько (4:6, 4:6).

«Я рад, что вышел в финал, но разочарован поражением. На этой неделе я играл на очень хорошем уровне. Сегодня он слишком хорошо играл в решающие моменты. Я легко отдал ему пару геймов, а он мне – ни одного, и это сказалось.

Но было много хорошего: я здорово подавал, диктовал затяжные розыгрыши. Мне понравилось играть в Акапулько.

Было трудно, я уже проиграл ему три матча в прошлом году. Я представлял, как он играет, условия были довольно комфортные для нас обоих, но в решающие моменты он играл немного лучше. Думаю, к этому все и сводится. Я легко отдал ему несколько очков, а он такого не допускал. Он был слишком силен. А мне немного не хватало концентрации. Нужно отдать ему должное, он слишком хорошо играл.

Рафа потрясающе контролирует темп матча. Когда он подает, он играет на своих условиях. На моей подаче мне приходилось пару раз его ждать, но все в рамках правил игры. Он отлично контролирует матч, и я точно могу этому у него поучиться.

Он отлично сохраняет концентрацию и не раздаривает очки. Кажется, что ты ничего не можешь сделать. Отдашь ему одно-два очка и уже уступаешь с брейком, приходится отыгрываться. Именно так и произошло. На корте он неумолим».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе