Баес впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

Себастьян Баес обыграл в полуфинале в Сантьяго (6:4, 4:6, 6:2).

21-летний Баес впервые в карьере вышел в финал турнира .

«Приятно, потому что сегодня был такой трудный матч, Рамос очень опытный, он отличный игрок. Я рад, что выиграл этот матч и завтра у меня будет новая возможность.

Было много важных моментов: не только в первом или третьем сете, а в течение всего матча. Весь матч был равный. Возможно, в некоторых моментах мне сегодня повезло», – сказал Баес.

За титул он сыграет с Педро Мартинесом. По итогам турнира Баес дебютирует в топ-70.

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