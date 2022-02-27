Баес впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

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Себастьян Баес обыграл Альберта Рамос-Виноласа в полуфинале в Сантьяго (6:4, 4:6, 6:2).

21-летний Баес впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

«Приятно, потому что сегодня был такой трудный матч, Рамос очень опытный, он отличный игрок. Я рад, что выиграл этот матч и завтра у меня будет новая возможность.

Было много важных моментов: не только в первом или третьем сете, а в течение всего матча. Весь матч был равный. Возможно, в некоторых моментах мне сегодня повезло», – сказал Баес.

За титул он сыграет с Педро Мартинесом. По итогам турнира Баес дебютирует в топ-70.

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