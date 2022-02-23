Андрей Рублев: «Здорово, что Новак вернулся, потому что он нам нужен. Благодаря ему, Роджеру и Рафе теннис на вершине своей истории»

ответил, как относится к возвращению в тур .

«Конечно, здорово, что Новак вернулся, потому что он нам нужен. Эти три игрока, Роджер, Новак и Рафа, они изменили теннис. Благодаря им троим теннис на вершине своей истории. Вообще в мире сейчас его лучшие времена.

Все больше и больше людей следит за теннисом из-за этих сражений, из-за всех этих исторических моментов с «Большими шлемами». В итоге люди все больше начинают следить за теннисом из-за этих трех игроков.

Благодаря им теннис популярен как никогда. Даже сейчас я вижу, что в России гораздо больше следят за теннисом, гораздо больше узнают меня. Раньше такого обычно не было.

Да, нам очень нужны эти игроки, потому что в конечном итоге благодаря им спорт меняется. Благодаря им мы сильно выигрываем, я в том числе. Они приводят зрителей. Зрители начинают следить и за мной. В итоге, может, я кому-то понравлюсь, и они начнут за меня болеть. Может, кому-то понравятся другие игроки. В конце концов, благодаря им произошли огромные изменения».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе