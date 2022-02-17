Групповой этап финала Кубка Дэвиса пройдет в сентябре в четырех городах, плей-офф – в ноябре в одном

Групповой этап финала Кубка Дэвиса начиная с 2022 года будет проводиться в сентябре. В нынешнем сезоне соревнования пройдут 14-18 сентября в четырех городах, в каждом из которых сыграет группа из четырех сборных.

Сейчас идет подача заявок от городов-хозяев. Победителей объявят в марте.

Плей-офф (четвертьфиналы и далее) пройдет 23-27 ноября в одном городе. В эту стадию попадут первые две команды из каждой группы.

По словам организаторов, эти изменения учитывают отзывы участников, а также позволяют разгрузить расписание и завершить турнир на неделю раньше, чем в 2021-м.

«Игроки и капитаны ясно дали понять, что им нравятся изменения в формате, но они хотели бы избежать позднего завершения сезона. Перенос группового этапа на сентябрь решает эту проблему. Сохранив формат с несколькими городами на групповом этапе и добавив четвертый город, мы гарантируем, что еще больше болельщиков по всему миру смогут насладиться уникальной атмосферой Кубка Дэвиса и вживую поддержать свои команды», – считает директор турнира Альберт Коста.

Напомним, прошлогодние финалисты Россия и Хорватия, а также обладатели wild card Сербия и Великобритания уже обеспечили себе участие в групповом этапе. Остальные 12 стран-участниц определятся в квалификации, которая пройдет 4-5 марта.

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