Сафиуллин отыграл матчбол и одержал третью победу уровня ATP в сезоне

163-я ракетка мира (Q) обыграл №66 в первом круге турнира в Марселе (6:7, 6:4, 7:6).

В решающем сете россиянин отыграл матчбол на своей подаче при счете 5:6. На тай-брейке он вел 6:0, но выиграл с четвертого матчбола.

Сафуллин выиграл третий матч уровня в сезоне при трех поражениях. В целом это его шестая победа в 15 матчах основного тура: по одной он одержал в 2020-м в Санкт-Петербурге, в 2021-м на Australian Open и «Ролан Гаррос» и две в этом году на ATP Cup.

Теперь Сафиуллин поборется с Дамиром Джумхуром (Q) или Томашем Махачем (Q).

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