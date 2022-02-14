Рууд о победе в Буэнос-Айресе: «Это идеальное начало южноамериканской серии»

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу над Диего Шварцманом в финале турнира в Буэнос-Айресе – 5:7, 6:2, 6:3.

«Это была невероятная неделя. Приехать сюда и защищать титул не прошлогодней, а двухгодичной давности, было настоящим вызовом. Я наслаждался каждой минутой.

Так здорово снова вернуться в Южную Америку, снова играть на грунте. Надеюсь, в следующем году все будет точно так же.

Победа в Буэнос-Айресе очень много для меня значит. Это идеальное начало южноамериканской серии, которое, надеюсь, придаст мне уверенности на предстоящих турнирах».

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