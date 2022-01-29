Медведева оштрафовали на $12 000 за неприличный жест и крик на судью в полуфинале AO. У Циципаса за турнир три штрафа за коучинг

Стали известны штрафы, которые игроки получили по ходу .

Наибольшие суммы на данный момент у ($15 000), ($13 000) и ($12 000).

Шаповалов получил штрафы за неспортивное поведение и сломанную ракетку.

Медведева оштрафовали на $4 000 за неприличный жест и на $8 000 за неспортивное поведение в полуфинале против Циципаса (он накричал на судью на вышке Хауме Кампистола) .

Циципаса трижды за турнир штрафовали за коучинг.

пока получил $10 000 штрафов (за брань и две сломанные ракетки).

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