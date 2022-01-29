Медведева оштрафовали на $12 000 за неприличный жест и крик на судью в полуфинале AO. У Циципаса за турнир три штрафа за коучинг

Теги Australian Open ATP Ник Кириос Даниил Медведев Денис Шаповалов Стефанос Циципас деньги Теннис

Стали известны штрафы, которые игроки получили по ходу Australian Open.

Наибольшие суммы на данный момент у Дениса Шаповалова ($15 000), Стефаноса Циципаса ($13 000) и Даниила Медведева ($12 000).

Шаповалов получил штрафы за неспортивное поведение и сломанную ракетку.

Медведева оштрафовали на $4 000 за неприличный жест и на $8 000 за неспортивное поведение в полуфинале против Циципаса (он накричал на судью на вышке Хауме Кампистола) .

Циципаса трижды за турнир штрафовали за коучинг.

Ник Кириос пока получил $10 000 штрафов (за брань и две сломанные ракетки).

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