Медведев о финале AO с Надалем: «Снова буду играть с кем-то, кто борется за 21-й «Шлем». Наверное, Новак будет смотреть»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open против Рафаэля Надаля.

«Снова буду играть с одним из величайших – и опять играть с кем-то, кто борется за 21-й «Шлем». Наверное, в прошлый раз Рафа смотрел по телевизор – и не знаю, за кого болел. А в этот раз Новак будет смотреть (смеется).

Финалы «Большого шлема» – это особенные матчи. Конечно, я помню матч с Рафой на US Open, мой первый финал, мы играли где-то пять часов. После этого провели еще несколько матчей.

И я готов. Я знаю, что Рафа – очень сильный игрок, и мне нужно будет показать свой максимум, чтобы попробовать победить».

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