Аделаида. Выставочный турнир. Халеп играет с Барти, Надаль победил Тима, Серена – Осаку

В Аделаиде проходит выставочный турнир для игроков, прошедших карантин перед Australian Open.
Новак Джокович снялся за полчаса до начала, но потом вышел на второй сет матча против Янника Синнера.
A Day at the Drive
Аделаида, Австралия
Выставочный турнир
Филип Краинович – Янник Синнер – 6:3. На второй сет вышел Джокович и выиграл его 6:3.
Серена Уильямс – Наоми Осака – 6:2, 2:6, 10-7
Вечерняя сессия
Рафаэль Надаль – Доминик Тим – 7:5, 6:4
Винус Уильямс – Ирина Бегу
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