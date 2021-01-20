Аделаида. Выставочный турнир. Халеп играет с Барти, Надаль победил Тима, Серена – Осаку

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В Аделаиде проходит выставочный турнир для игроков, прошедших карантин перед Australian Open.

Новак Джокович снялся за полчаса до начала, но потом вышел на второй сет матча против Янника Синнера.

A Day at the Drive

Аделаида, Австралия

Выставочный турнир

Филип Краинович – Янник Синнер – 6:3. На второй сет вышел Джокович и выиграл его 6:3.

Серена УильямсНаоми Осака – 6:2, 2:6, 10-7

Вечерняя сессия

Рафаэль НадальДоминик Тим – 7:5, 6:4

Эшли БартиСимона Халеп

Винус Уильямс – Ирина Бегу

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