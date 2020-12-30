Рублев о документальном фильме Sports.ru: «Я еще никогда так не открывался»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал выход документального фильма Sports.ru и Софьи Тартаковой.

«Привет, ребята!

Хочу поделиться частичкой себя. Для меня это особенное событие, я никогда ничего подобного не делал.

Команда Sports.ru сняла обо мне документальный фильм. Это попытка рассказать о том, кто я есть на самом деле.

Я хотел, чтобы вы получше меня узнали, и попытался показать те вещи, которые раньше вы обо мне не слышали. Было сложно на это решиться, потому что я никогда так не открывался.

Это мой первый такой опыт, очень надеюсь на вашу поддержку и понимание.

P.S. Все, кто принимал участие в съемках и постпродакшн, вложили частичку себя. Для меня это очень ценно. Спасибо вам, ребята».

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