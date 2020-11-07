Медведев выиграл 3-й «Мастерс» в карьере

Теги ATP Rolex Paris Masters Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в финале «Мастерса» в Париже обыграл Александра Зверева – 5:7, 6:4, 6:1. Россиянин сократил отставание в личных встречах – 2:5.

Уроженец Москвы выиграл первый турнир в сезоне и восьмой в карьере. Это третья победа Медведева на «Мастерсах» – среди россиян больше только у Марата Сафина (5).

Медведев стал четвертым представителем России, победившим в Париже после Сафина, Николая Давыденко и Карена Хачанова.

В матче со Зверевым Медведев второй раз в этом году обыграл теннисиста топ-10 (в четырех встречах). В прошлом сезоне баланс против десятки был 8:9. 

Медведев проводил слабый сезон – но внезапно набрал форму и вышел в финал «Мастерса»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья