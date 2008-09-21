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Медведев вышел в 5-й финал подряд. Из 25 последних матчей он выиграл 22

Теги видео ATP St. Petersburg Open статистика Егор Герасимов Даниил Медведев Теннис

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев (1), в Петербурге обыгравший Егора Герасимова (Q) 7:5, 7:5, вышел в 12-й финал уровня ATP в карьере, восьмой в сезоне и пятый – подряд.

24-летний Медведев, две недели назад за пять часов проигравший финал US Open Рафаэлю Надалю, поборется за шестой титул в карьере, третий в сезоне и второй на трех последних турнирах (также «Мастерс» в Цинциннати).

В финале Медведев сыграет с 15-й ракеткой мира Борной Чоричем (4), которому проиграл четыре из пяти их встреч (последнюю – год назад).

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