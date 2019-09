Медведев вышел в 5-й финал подряд. Из 25 последних матчей он выиграл 22

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев (1), в Петербурге обыгравший Егора Герасимова (Q) 7:5, 7:5, вышел в 12-й финал уровня ATP в карьере, восьмой в сезоне и пятый – подряд.

