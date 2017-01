19-летняя россиянка Дарья Касаткина, во втором круге турнира в Сиднее обыгравшая первую ракетку мира Анжелик Кербер 7:6, 6:2, впервые одержала победу над соперницей из Топ-5.

26-я ракетка мира Касаткина на прошлой неделе в Брисбене проиграла №7 Гарбинье Мугурусе на решающем тай-брейке (5:7, 6:3, 6:7).

«Трудно описать эмоции – я обыграла первую ракетку мира, а такое происходит не каждый день.

Это мой второй турнир сезона, и мне сразу выпало играть с лучшей теннисисткой мира. В первом круге я сыграла очень хорошо и сегодня тоже: три сета, невероятный результат. Думаю, это придаст мне немного уверенности!»

В четвертьфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи Дарьи Гавриловой и Йоханны Конты (6).

FIRST Top 5 win!



19 year old @DKasatkina knocks out World No.1 Angelique Kerber 7-6(5), 6-2 for a spot in @SydneyTennis Quarterfinals! pic.twitter.com/RmnpIQSfO2