Нижегородское «Торпедо» заняло второе место на клубном Кубке мира по футзалу среди молодежных команд

Нижегородское «Торпедо» стало вторым на молодежном Кубке мира по футзалу.

Соревнования среди молодежных клубных команд (до 21 года) прошли в бразильском Парангуа.

В турнире участвовали команды из Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Колумбии, Новой Зеландии, США и Японии.

В финале «Торпедо» проиграло бразильской команде «Жоинвиль-Крона» со счетом 2:4. Российский клуб выступал под флагом своей страны.