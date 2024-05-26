Нижегородское «Торпедо» заняло второе место на клубном Кубке мира по футзалу среди молодежных команд

Теги результаты мини-футбол Торпедо SUB 21 Copa Mundo do futsal Мини-футбол

Нижегородское «Торпедо» стало вторым на молодежном Кубке мира по футзалу.

Соревнования среди молодежных клубных команд (до 21 года) прошли в бразильском Парангуа.

В турнире участвовали команды из Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Колумбии, Новой Зеландии, США и Японии.

В финале «Торпедо» проиграло бразильской команде «Жоинвиль-Крона» со счетом 2:4. Российский клуб выступал под флагом своей страны. 

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