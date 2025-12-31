«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев, Клэбо, Нисканен, Хегген и Амундсен пробегут гонку преследования на 20 км классикой

Коростелев и Клэбо пробегут пасьют на 20 км классикой на «Тур де Ски».

1 января на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет мужская гонка преследования классическим стилем. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 «Тур де Ски», 4-й этап Тоблах, Италия Мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. Старт-лист 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2. Ларс Хегген (Норвегия) – 45,0 3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 57,0 4. Беньямин Мозер (Австрия) – 59,0 5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.01,0 6. Гас Шумахер (США) – 1.09,0 7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.10,0 8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.16,0 9. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.21,0 10. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.22,0 11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.31,0 12. Жюль Шаппаз (Франция) – 1.34,0... 15. Савелий Коростелев (Россия) – 1.51,0... 17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.53,0 18. Уго Лапалю (Франция) – 1.55,0... 24. Вильям Поромаа (Швеция) – 2.12,0... 32. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.23,0 Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26