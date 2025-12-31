«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев, Клэбо, Нисканен, Хегген и Амундсен пробегут гонку преследования на 20 км классикой
1 января на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет мужская гонка преследования классическим стилем.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
«Тур де Ски», 4-й этап
Тоблах, Италия
Мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 45,0
3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 57,0
4. Беньямин Мозер (Австрия) – 59,0
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.01,0
6. Гас Шумахер (США) – 1.09,0
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.10,0
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.16,0
9. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.21,0
10. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.22,0
11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.31,0
12. Жюль Шаппаз (Франция) – 1.34,0...
15. Савелий Коростелев (Россия) – 1.51,0...
17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.53,0
18. Уго Лапалю (Франция) – 1.55,0...
24. Вильям Поромаа (Швеция) – 2.12,0...
32. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.23,0
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26