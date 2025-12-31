«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев, Клэбо, Нисканен, Хегген и Амундсен пробегут гонку преследования на 20 км классикой

  • Спортс
9

Коростелев и Клэбо пробегут пасьют на 20 км классикой на «Тур де Ски».

1 января на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет мужская гонка преследования классическим стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски», 4-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Ларс Хегген (Норвегия) – 45,0

3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 57,0

4. Беньямин Мозер (Австрия) – 59,0

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.01,0

6. Гас Шумахер (США) – 1.09,0

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.10,0

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.16,0

9. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.21,0

10. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.22,0

11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.31,0

12. Жюль Шаппаз (Франция) – 1.34,0...

15. Савелий Коростелев (Россия) – 1.51,0...

17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.53,0

18. Уго Лапалю (Франция) – 1.55,0...

24. Вильям Поромаа (Швеция) – 2.12,0...

32. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.23,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
лыжные гонки
logoКубок мира
logoсборная Норвегии
logoсборная США
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Швеции
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Финляндии
Ларс Хегген
Беньямин Мозер
logoФедерико Пеллегрино
logoХаральд Амундсен
logoсборная Австрии
logoЭдвин Ангер
logoЭмиль Иверсен
logoСавелий Коростелев
logoГас Шумахер
logoТур де Ски
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЭрик Валнес
logoИиво Нисканен
Маттис Стенсхаген
logoЖюль Шаппаз
logoсборная Франции
logoСимен Хегстад Крюгер
logoВильям Поромаа
logoУго Лапалю
logoЭндрю Масгрэйв
