Дарья Непряева: «На Олимпиаде у лыжников опасная трасса. Нужно постоянно держать концентрацию»

Непряева назвала опасными лыжегоночные трассы на Олимпиаде-2026.

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что лыжегоночные трассы на Олимпиаде-2026 являются опасными, при прохождении спусков нельзя терять концентрацию.

Ранее горнолыжница из США Линдси Вонн упала и получила серьезные травмы во время скоростного спуска. «Меня это ужаснуло», – сказала Непряева.

«На самом деле, даже у нас опасная трасса. Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас. У меня была травма ребер, и я понимаю, насколько это ужасно, даже не представляю, как она продолжала выходить на старт и бегать. Героиня.

Нужно постоянно держать концентрацию. Когда в «разделке» я садилась на спуск, меня не отпускала мысль о том, что ноги нужно держать жестко, что нельзя расслабляться. И как только спуск прошла, сказала себе: «Фух, молодец», – добавила лыжница.

