  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дарья Непряева: «На Олимпиаде у лыжников опасная трасса. Нужно постоянно держать концентрацию»
9

Дарья Непряева: «На Олимпиаде у лыжников опасная трасса. Нужно постоянно держать концентрацию»

Непряева назвала опасными лыжегоночные трассы на Олимпиаде-2026.

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что лыжегоночные трассы на Олимпиаде-2026 являются опасными, при прохождении спусков нельзя терять концентрацию.

Ранее горнолыжница из США Линдси Вонн упала и получила серьезные травмы во время скоростного спуска. «Меня это ужаснуло», – сказала Непряева. 

«На самом деле, даже у нас опасная трасса. Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас. У меня была травма ребер, и я понимаю, насколько это ужасно, даже не представляю, как она продолжала выходить на старт и бегать. Героиня.

Нужно постоянно держать концентрацию. Когда в «разделке» я садилась на спуск, меня не отпускала мысль о том, что ноги нужно держать жестко, что нельзя расслабляться. И как только спуск прошла, сказала себе: «Фух, молодец», – добавила лыжница.  

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoлыжные гонки
logoсборная США жен
logoОлимпиада-2026
logoЛиндси Вонн
logoДжесси Диггинс
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наберут перворазрядниц на олимпиаду а потом спуски у них не правильные))
Нет я все понимаю, Вонн травмировалась серьезно, но у неё и вид соответствующий, горные лыжи все таки. А вот пройти мимо кульбита Эббы странно, честно первый раз вижу в лыжах такое падение.
Sports, у вас AI новости пишет?
Причём тут кусок про Линдси Вонн, когда речь про лыжные гонки?
Ответ rumasta
Sports, у вас AI новости пишет? Причём тут кусок про Линдси Вонн, когда речь про лыжные гонки?
"Меня это ужаснуло" - это про Вонн сказано
Ответ Полина Лоцик
"Меня это ужаснуло" - это про Вонн сказано
Да, справедливо, невнимательно прочитал.
С вашими возможностями, какая проблема подтянуть горнолыжную подготовку? И это хорошо, когда организаторами подготавливаются такие трассы. Смотришь, какие у нас, и какие в Европе,... да мечта всех лыжников на таких выступать.
Ответ heivani
С вашими возможностями, какая проблема подтянуть горнолыжную подготовку? И это хорошо, когда организаторами подготавливаются такие трассы. Смотришь, какие у нас, и какие в Европе,... да мечта всех лыжников на таких выступать.
Представляю, что бы написала губерня, если бы на нашей усложненной трассе лыжница (лыжник) ребро сломал!
Ответ evgeniy
Представляю, что бы написала губерня, если бы на нашей усложненной трассе лыжница (лыжник) ребро сломал!
Это да. 😊
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»
37 минут назад
Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»
50 минут назад
Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске
сегодня, 06:30
Олимпиада-2026. Двоеборье. Скоглунд и Йенс Офтебру, Реттенеггер и Лампартер, Ридзек и Гайгер выступят в командном спринте
вчера, 17:50
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Филиппов, Колл, Ансельме и Кистлер выступят в спринтерской гонке
сегодня, 06:04
Канада спаслась в овертайме от Чехии, Клэбо – 10-кратный, пес – звезда дня и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Олимпиада-2026. Фристайл. Ци Гуанпу, Сунь Цзясюй, Ли Тяньма, Лиллис, Рот выступят в акробатике
сегодня, 05:55
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Харроп, Фаттон, Ягерчикова, Родригес, Де Сильвестро выступят в спринтерской гонке
сегодня, 05:54
Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов поборется за награду в ски-альпинизме, Петросян – в фигурном катании
сегодня, 03:00
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 02:50
Ко всем новостям
Последние новости
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Рекомендуем