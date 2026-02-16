Хедегарт и Клэбо выступят за Норвегию в командном спринте на Олимпиаде. У женщин побегут Дривенес и Шлинн
Хедегарт и Клэбо пробегут командный спринт на Олимпиаде.
Норвежские лыжники Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо выступят в командном спринте на Олимпиаде-2026, сообщает NRK.
В женской гонке примут участие Юлие Дривенес и Астрид Ойре Шлинн.
Командные спринты свободным стилем пройдут на Играх-2026 в среду, 18 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
58 комментариев
Но что-то мне подсказывает, что в 2029 Эйнар будет готовиться к ЧМ в Лахти)
Тем более у шведов-мужчин жоский кризис уже не первый цикл
У женщин конечно вообще неожиданный дуэт. Ладно поняли что Шистад умрёт 3 раза этот подьем бежать , Дривенес скорее лучше. Но то что Хайди не дали первый странно. По моему Шлинн слабее и в спринте и в коньке. Симпсон-Ларссен и Фоснесс не намного хуже вариант , по сравнению с ними Шлинн опытнее.
Дело и в самом Амундсене, видимо. Самочувствие там и всякое такое.
Может, какую легкую простуду перенес и решили, что лучше пусть окончательно приходит в себя к марафону. Надеюсь, на марафоне мы его увидим.
Пока этот биатлонный живчик в строю. Сейчас тренеры, наверное, делают страшные глаза и внушают - Эйнар, твоя главная задача - ни с кем не сцепиться и не упасть; держись подальше от... ото всех! :)
Говорили что почти без симптомов...но все равно просто так не проходит такое