  Хедегарт и Клэбо выступят за Норвегию в командном спринте на Олимпиаде. У женщин побегут Дривенес и Шлинн
Хедегарт и Клэбо выступят за Норвегию в командном спринте на Олимпиаде. У женщин побегут Дривенес и Шлинн

Хедегарт и Клэбо пробегут командный спринт на Олимпиаде.

Норвежские лыжники Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо выступят в командном спринте на Олимпиаде-2026, сообщает NRK. 

В женской гонке примут участие Юлие Дривенес и Астрид Ойре Шлинн

Командные спринты свободным стилем пройдут на Играх-2026 в среду, 18 февраля. 

Не слабо так Эйнар расстался с биатлоном - уже скоро будет двукратным Олимпийским чемпионом))
Ответ TandF
Не слабо так Эйнар расстался с биатлоном - уже скоро будет двукратным Олимпийским чемпионом))
Слушал его интервью после разделки) Говорил: "Не знаю, может, ещё вернусь в биатлон. Хочу выступить на домашнем ЧМ в 2029".
Но что-то мне подсказывает, что в 2029 Эйнар будет готовиться к ЧМ в Лахти)
Ответ Jauhojarvinousiainen
Слушал его интервью после разделки) Говорил: "Не знаю, может, ещё вернусь в биатлон. Хочу выступить на домашнем ЧМ в 2029". Но что-то мне подсказывает, что в 2029 Эйнар будет готовиться к ЧМ в Лахти)
Ну не знаю, сможет ли он с винтовкой за плечами и в ожидании рубежа также легко и изящно взлетать в гору, как он это делал в Гомсе… но посмотрим)
Всё, Харальда предсказуемо прокатили. Очень жалко его, конечно, но виноват исключительно сам. Скиатлон и разделку провалил вдрызг, хотя должен был быть в медалях железно. На марафоне буду топить за Саву и за него. Даже представить не могу, что будет у него в душе твориться, если единственным из норвежской дримтим (заболевшие Валнес и Стенсхаген за скобками) уедет с ОИ без медалей 🤦🏻‍♂️
Ответ Jauhojarvinousiainen
Всё, Харальда предсказуемо прокатили. Очень жалко его, конечно, но виноват исключительно сам. Скиатлон и разделку провалил вдрызг, хотя должен был быть в медалях железно. На марафоне буду топить за Саву и за него. Даже представить не могу, что будет у него в душе твориться, если единственным из норвежской дримтим (заболевшие Валнес и Стенсхаген за скобками) уедет с ОИ без медалей 🤦🏻‍♂️
Назло к шведам перейдёт
Тем более у шведов-мужчин жоский кризис уже не первый цикл
Ответ Фанат Сан-Марино
Назло к шведам перейдёт Тем более у шведов-мужчин жоский кризис уже не первый цикл
Ну а кто ему виноват? Я всё жду его комментариев по поводу формы, как так вышло. Неужели прогадал с подведением себя на пик к ОИ. Вроде опытный уже боец, должен знать, как это делается. Думаю, при любом исходе марафона он что-нибудь скажет.
Ха хо -Шистад уже дома -лихо она второй ГС сливает
Дуэт с Хадегардом вместо Амундсена напрашивался. Все по делу. Все остальные в сборной не конькисты, Вальнес в том же числе. Не удивлюсь если Вике уже давно дома.

У женщин конечно вообще неожиданный дуэт. Ладно поняли что Шистад умрёт 3 раза этот подьем бежать , Дривенес скорее лучше. Но то что Хайди не дали первый странно. По моему Шлинн слабее и в спринте и в коньке. Симпсон-Ларссен и Фоснесс не намного хуже вариант , по сравнению с ними Шлинн опытнее.
Ответ Грюденфельдер
Дуэт с Хадегардом вместо Амундсена напрашивался. Все по делу. Все остальные в сборной не конькисты, Вальнес в том же числе. Не удивлюсь если Вике уже давно дома. У женщин конечно вообще неожиданный дуэт. Ладно поняли что Шистад умрёт 3 раза этот подьем бежать , Дривенес скорее лучше. Но то что Хайди не дали первый странно. По моему Шлинн слабее и в спринте и в коньке. Симпсон-Ларссен и Фоснесс не намного хуже вариант , по сравнению с ними Шлинн опытнее.
Вике давно уже дома, сразу после спринта улетел, вместе со Скистад.
Может у женщин тренеры махнули на золото , так как Йонна просто переедет всех - пока без золота. А Хайди готовят к марафону , для машины классических марафонов Шлинн 6 км завтра будет разминка , а Хайди придется отходить.
Логичный тандем у норвежцев, учитывая выступления Харальда
Что, ушла форма совсем у Харальда? :( Да, Хедегарт выиграл у него разделку, но не с таким преимуществом, чтобы безоговорочно отдавать ему и эстафету, и КС.
Дело и в самом Амундсене, видимо. Самочувствие там и всякое такое.
Может, какую легкую простуду перенес и решили, что лучше пусть окончательно приходит в себя к марафону. Надеюсь, на марафоне мы его увидим.
Пока этот биатлонный живчик в строю. Сейчас тренеры, наверное, делают страшные глаза и внушают - Эйнар, твоя главная задача - ни с кем не сцепиться и не упасть; держись подальше от... ото всех! :)
Ответ DelNord
Что, ушла форма совсем у Харальда? :( Да, Хедегарт выиграл у него разделку, но не с таким преимуществом, чтобы безоговорочно отдавать ему и эстафету, и КС. Дело и в самом Амундсене, видимо. Самочувствие там и всякое такое. Может, какую легкую простуду перенес и решили, что лучше пусть окончательно приходит в себя к марафону. Надеюсь, на марафоне мы его увидим. Пока этот биатлонный живчик в строю. Сейчас тренеры, наверное, делают страшные глаза и внушают - Эйнар, твоя главная задача - ни с кем не сцепиться и не упасть; держись подальше от... ото всех! :)
Амундсен болел так же как и Вальнес
Говорили что почти без симптомов...но все равно просто так не проходит такое
Ответ Andrei Andreev
Амундсен болел так же как и Вальнес Говорили что почти без симптомов...но все равно просто так не проходит такое
Кстати также сейчас заболел, симптомов явных нет, но чувствую что если одены лыжи, то будет мучение, хотя неделю назад форма была огонь!
Зачем Астрид это, ей к 50км лучше отдохнуть
Ответ Maxim Gector Gector
Зачем Астрид это, ей к 50км лучше отдохнуть
а больше и не кому -Андреассен-Шистад-Абречка вообще дерево и уже уехали
А выдержит Хедегарт несколько скоростных смен?
Ответ gerr_max
А выдержит Хедегарт несколько скоростных смен?
так он с Амундсеном в Гомсе бежал -уделали всех вчистую
Амундсен командник легко бы потянул, единственная интрига была КС если б Валнеса поставили в пару к Клэбо, Эрик в любимой классике «мертвый», а коньком бы капнул на втором кругу. Французам надо ставить Деложа в КС и убирать чистых спринтеров, шансы на медали сразу вырастут.
Ответ SkiSiber
Амундсен командник легко бы потянул, единственная интрига была КС если б Валнеса поставили в пару к Клэбо, Эрик в любимой классике «мертвый», а коньком бы капнул на втором кругу. Французам надо ставить Деложа в КС и убирать чистых спринтеров, шансы на медали сразу вырастут.
Делож первый этап, Шаппаз второй.
Ответ Doctor West
Делож первый этап, Шаппаз второй.
А будет Шаппаз-Шанава, все таки Люка с коньком лучше дружит чем с классикой. Но Люка крупный и на этих подъемах будет умирать. У итальянцев шансы тоже хорошие.
