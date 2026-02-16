Степанова о лыжной эстафете на Олимпиаде: «Всего 10 мужских команд – что это было? Этот формат в нынешнем виде устал и заржавел»

Степанова о лыжной эстафете на ОИ: всего 10 мужских команд – что это было?.

Лыжница Вероника Степанова считает, что на Олимпиадах нужно вместо классических эстафет проводить смешанные, так как классический формат устарел.

«Когда уже FIS станет ясно, что эстафеты – самый интересный, самый востребованный формат для рейтингов лыжных гонок?! Но этот формат в нынешнем виде «устал» и заржавел.

Всего 10 мужских команд на Олимпиаде – это что было? Вместо нынешних женской и мужской нужно проводить две смешанные – 4×5 и 4×10 км! Вот тогда бы все и смотрели – смогли бы норвежцы обыграть, скажем, американцев? И как бы выглядела сборная Швеции из мощных лыжниц и немощных лыжников?

К счастью, у нас на чемпионате России смешанная эстафета будет! Не забудьте включить свои телевизоры и смартфоны в субботу, 28 февраля», – написала Степанова в телеграм-канале.

Победу в мужской эстафете на Играх-2026 одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции, третье – Италии.

