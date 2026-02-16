Степанова о лыжной эстафете на Олимпиаде: «Всего 10 мужских команд – что это было? Этот формат в нынешнем виде устал и заржавел»

  • Спортс
58

Лыжница Вероника Степанова считает, что на Олимпиадах нужно вместо классических эстафет проводить смешанные, так как классический формат устарел. 

«Когда уже FIS станет ясно, что эстафеты – самый интересный, самый востребованный формат для рейтингов лыжных гонок?! Но этот формат в нынешнем виде «устал» и заржавел.

Всего 10 мужских команд на Олимпиаде – это что было? Вместо нынешних женской и мужской нужно проводить две смешанные – 4×5 и 4×10 км! Вот тогда бы все и смотрели – смогли бы норвежцы обыграть, скажем, американцев? И как бы выглядела сборная Швеции из мощных лыжниц и немощных лыжников? 

К счастью, у нас на чемпионате России смешанная эстафета будет! Не забудьте включить свои телевизоры и смартфоны в субботу, 28 февраля», – написала Степанова в телеграм-канале. 

Победу в мужской эстафете на Играх-2026 одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции, третье – Италии. 

Клэбо – лучший в истории на зимних Олимпиадах: обогнал Бьорндалена, Бьорген и Дэли

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Степановой
Сама же недавно говорила, зачем так много участников, отобрать лучших, а худших в низшую лигу. Вот и отобрали, как хотела.
Ответ fewral
Сама же недавно говорила, зачем так много участников, отобрать лучших, а худших в низшую лигу. Вот и отобрали, как хотела.
Ну у человека уже вплавленная в мозг методичка - хаять всё "ихнее", и хвалить всё "нашенское". Какие-то там факты ей не интересны вообще.
Ничего нового, это каждый её комментарий
Ответ fewral
Сама же недавно говорила, зачем так много участников, отобрать лучших, а худших в низшую лигу. Вот и отобрали, как хотела.
Реально. Это же Степанова в последнее время постоянно говорит, что нужно оставить на лыжне только тех, кто может бороться за высокие места, а всех круговых отправить в другую лигу. Вот ФИС так сделала, и теперь Степанова возмущается этому. Что ты такое, Ника?
Сама ты устала и заржавела. Этот формат тебя переживет
Ответ HoratioH
Сама ты устала и заржавела. Этот формат тебя переживет
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Не путайте Европу с Москвой, где кавказцы и среднеазиаты составляют костяк
То Степанова говорит, что на соревнованиях нужны только сильнейшие, то 10 команд без пассажиров ей мало. Биполярочка
Смешанные эстафеты нужны конечно
Ответ Нефтяник001
Смешанные эстафеты нужны конечно
Только не на главных стартах, пожалуйста. 6 гонок уже немало, а так вообще всё превратится в какой-то лыжегоночный фестиваль. А вот на этапах КМ можно таких побольше и с хорошими очками, чтоб топы участвовали. Эстафет там действительно не хватает - и обычных, и смешанных.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Только не на главных стартах, пожалуйста. 6 гонок уже немало, а так вообще всё превратится в какой-то лыжегоночный фестиваль. А вот на этапах КМ можно таких побольше и с хорошими очками, чтоб топы участвовали. Эстафет там действительно не хватает - и обычных, и смешанных.
Скорее их и сделают на главных стартах вместо классических мужской и женской.
То ли дело у нас Спартакиаде - соревнуются Россияне с Россиянами !
Ответ sobakinvow
То ли дело у нас Спартакиаде - соревнуются Россияне с Россиянами !
Толи дело у нас; татары- это же то самое, что сб. Норвегии на КМ , ЧМ и ОИ.)
Ответ sobakinvow
То ли дело у нас Спартакиаде - соревнуются Россияне с Россиянами !
ну и что
Потрясающе) Сама же рассказывала про топовых лыжников и пассажиров, а теперь ей не нравится усечённая эстафета 😄 Бойфренд Никули уже сам путается в показаниях) Хотя немудрено, возраст берёт своё 🤷🏻‍♂️
Ну а если по предмету, то вчера всё это выглядело действительно комично. Как будто какая-то гонка ковидного этапа Кубка Мира.
В биатлоне смешка есть, и тут тоже будет. Это реально добавило бы интриги. Вообще странно, что до сих пор не сделали смешанную эстафету, со своими спринтами совсем уже с ума посходили.
А какие проблемы? В 2022 их было 15
вот только 3 сняли как круговых, а еще 3 залетели под 10 мин
так что - МИМО)
Ну дело то совсем не в формате, что за бред, а по процедуре квот. К примеру на прошедшем ЧМ в Тронхейме приняло участие 27 команд. Чувствуется разница. Кстати в Лейк Плэсиде в эстафете в эпоху Зимятова, Рочева итд, которые советские спортсмены и выиграли приняли участие 10 команд. В последующие почти полвека никто и не заикался про какую-то заржавелость.
Может перемены и назрели ,но уравнивание дистанций в мужских и женских дисциплинах,это перебор ..7,5 для мужчин мало(как пример)
