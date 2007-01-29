Тягачев о продлении отстранения ПКР: «Нас опять, как говорят спортсмены, трахнули изо всей силы»

Бывший глава ОКР Леонид Тягачев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Мы извинились, мы стали работать, стали создавать свою лабораторию, мы не нарушили ничего, сделали за год все, что надо сделать.

Но нас опять, как говорят спортсмены, трахнули изо всей силы. И мы не знаем, что будет дальше», - сказал Тягачев.

Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом, если получат допуск.