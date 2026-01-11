Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Херль – 2-й, Феттнер – 3-й

Словенец Ланишек победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Закопане.

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек победил на этапе Кубка мира в польском Закопане. Прыжки с трамплина Кубок мира Закопане, Польша HS140 1. Анже Ланишек (Словения) – 278,1 балла (138,0 м + 137,0 м) 2. Ян Херль (Австрия) – 264,8 (144,5 + 135,5) 3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 262,7 (135,5 + 135,0) 4. Мариус Линдвик (Норвегия) – 255,6 (132,5 + 140,0) 5. Штефан Эмбахер (Австрия) – 237,9 (125,0 + 136,5) 6. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 234,7 (118,5 + 140,0) 7. Антти Аалто (Финляндия) – 232,5 (128,0 + 133,0) 8. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 232,2 (133,0 + 123,5) 9. Пиус Пашке (Германия) – 231,0 (130,0 + 131,5) 10. Кевин Бикнер (США) – 230,9 (129,0 + 139,0)... 27. Домен Превц (Словения) – 204,0 (126,5 + 113,5) Полные результаты – на сайте FIS .