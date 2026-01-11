Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Херль – 2-й, Феттнер – 3-й
Словенец Ланишек победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Закопане.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Закопане, Польша
HS140
1. Анже Ланишек (Словения) – 278,1 балла (138,0 м + 137,0 м)
2. Ян Херль (Австрия) – 264,8 (144,5 + 135,5)
3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 262,7 (135,5 + 135,0)
4. Мариус Линдвик (Норвегия) – 255,6 (132,5 + 140,0)
5. Штефан Эмбахер (Австрия) – 237,9 (125,0 + 136,5)
6. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 234,7 (118,5 + 140,0)
7. Антти Аалто (Финляндия) – 232,5 (128,0 + 133,0)
8. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 232,2 (133,0 + 123,5)
9. Пиус Пашке (Германия) – 231,0 (130,0 + 131,5)
10. Кевин Бикнер (США) – 230,9 (129,0 + 139,0)...
27. Домен Превц (Словения) – 204,0 (126,5 + 113,5)
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
