Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Херль – 2-й, Феттнер – 3-й

Словенец Ланишек победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Закопане.

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек победил на этапе Кубка мира в польском Закопане.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Закопане, Польша

HS140

1. Анже Ланишек (Словения) – 278,1 балла (138,0 м + 137,0 м)

2. Ян Херль (Австрия) – 264,8 (144,5 + 135,5)

3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 262,7 (135,5 + 135,0)

4. Мариус Линдвик (Норвегия) – 255,6 (132,5 + 140,0)

5. Штефан Эмбахер (Австрия) – 237,9 (125,0 + 136,5)

6. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 234,7 (118,5 + 140,0)

7. Антти Аалто (Финляндия) – 232,5 (128,0 + 133,0)

8. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 232,2 (133,0 + 123,5)

9. Пиус Пашке (Германия) – 231,0 (130,0 + 131,5)

10. Кевин Бикнер (США) – 230,9 (129,0 + 139,0)...

27. Домен Превц (Словения) – 204,0 (126,5 + 113,5)

Полные результаты – на сайте FIS.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoДомен Превц
прыжки с трамплина
Беньямин Эстволд
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Анже Ланишек
Ян Херль
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoКубок мира
logoсборная США
Пиус Пашке
Мануэль Феттнер
результаты
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Мариус Линдвик
logoсборная Финляндии (прыжки с трамплина)
