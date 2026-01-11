Горные лыжи. Кубок мира. Расса победил в слаломе, Макграт – 2-й, Кристофферсен – 3-й
Французский горнолыжник Пако Расса выиграл слалом на этапе Кубке мира в Адельбодене.
Горные лыжи
Кубок мира
Адельбоден, Швейцария
Слалом
Мужчины
1. Пако Расса (Франция) – 1.51,22
2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,18
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,20
4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,36
5. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,38
6. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,65
7. Стивен Амье (Франция) – 0,69
8. Клеман Ноэль (Франция) – 0,70
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
