  • Горные лыжи. Кубок мира. Расса победил в слаломе, Макграт – 2-й, Кристофферсен – 3-й
Горные лыжи. Кубок мира. Расса победил в слаломе, Макграт – 2-й, Кристофферсен – 3-й

Французский горнолыжник Расса победил в слаломе на Кубке мира в Адельбодене.

Французский горнолыжник Пако Расса выиграл слалом на этапе Кубке мира в Адельбодене.

1. Пако Расса (Франция) – 1.51,22

2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,18

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,20

4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,36

5. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,38

6. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,65

7. Стивен Амье (Франция) – 0,69

8. Клеман Ноэль (Франция) – 0,70

