Горные лыжи. Кубок мира. Расса победил в слаломе, Макграт – 2-й, Кристофферсен – 3-й

Французский горнолыжник Расса победил в слаломе на Кубке мира в Адельбодене.

Французский горнолыжник Пако Расса выиграл слалом на этапе Кубке мира в Адельбодене. Горные лыжи Кубок мира Адельбоден, Швейцария Слалом Мужчины 1. Пако Расса (Франция) – 1.51,22 2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,18 3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,20 4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,36 5. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,38 6. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,65 7. Стивен Амье (Франция) – 0,69 8. Клеман Ноэль (Франция) – 0,70