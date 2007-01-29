Сергей Устюгов: «Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает, что будет дальше»

Российский лыжник Сергей Устюгов поблагодарил за поддержку болельщиков и коллег по сборной России, биатлонистов Антона Шипулина и Максима Цветкова.

Устюгов, Шипулин и Цветков не были допущены МОК к Олимпийским играм в Пхенчхане.

«Антон Шипулин и Максим Цветков приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга. Они герои, без подготовки показали достойные результаты на «Марчалонге», классикой.

В субботу меня ждет испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов Visma Ski Classics.

А если серьезно, у всех нас один вопрос: «Что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу». Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает, что будет дальше.

В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем, приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся», – написал Устюгов.