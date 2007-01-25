Шипулин и Подчуфарова в Италии побегут лыжный марафон «Марчалонга» на 70 км

Российские биатлонисты и Ольга Подчуфарова примут участие в знаменитом лыжном марафоне «Марчалонга».

Традиционная гонка на 70 км пройдет 28 января на территории Италии.

Накануне стало известно, что лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин не получит приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Пхенчхане-2018.

Подчуфарова в начале декабря объявила о том, что берет паузу в выступлениях для того, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Помимо Шипулина и Подчуфаровой, на «Марчалонгу» заявлены также российские лыжники Илья Черноусов, Никита Ступак, Ермил Вокуев, и бывший биатлонист Николай Круглов.

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