Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шипулин и Подчуфарова в Италии побегут лыжный марафон «Марчалонга» на 70 км

    Теги Николай Круглов сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев Илья Черноусов Антон Шипулин Ольга Подчуфарова Никита Ступак Марчалонга Ермил Вокуев

    Российские биатлонисты Антон Шипулин и Ольга Подчуфарова примут участие в знаменитом лыжном марафоне «Марчалонга».

    Традиционная гонка на 70 км пройдет 28 января на территории Италии.

    Накануне стало известно, что лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин не получит приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Пхенчхане-2018.

    Подчуфарова в начале декабря объявила о том, что берет паузу в выступлениях для того, чтобы решить проблемы со здоровьем.

    Помимо Шипулина и Подчуфаровой, на «Марчалонгу» заявлены также российские лыжники Илья Черноусов, Никита Ступак, Ермил Вокуев, Евгений Дементьев и бывший биатлонист Николай Круглов.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться