❄️ Лыжи. Кубок России. Пантрина выиграла коньковый спринт, Шорохова – 2-я, Фалеева – 3-я
Елизавета Пантрина выиграла коньковый спринт на Кубке России.
27 декабря лыжницы пробежали спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победу одержала Елизавета Пантрина.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
5-й этап
Кирово-Чепецк
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Елизавета Пантрина – 3.35,49
2. Ксения Шорохова – 0,38
3. Анастасия Фалеева – 0,70
4. Алена Баранова – 1,52
5. Екатерина Булычева – 2,03
6. Екатерина Смирнова – 3,19
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости