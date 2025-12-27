  • Спортс
❄️ Лыжи. Кубок России. Пантрина выиграла коньковый спринт, Шорохова – 2-я, Фалеева – 3-я

Елизавета Пантрина выиграла коньковый спринт на Кубке России.

27 декабря лыжницы пробежали спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победу одержала Елизавета Пантрина.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

5-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Елизавета Пантрина – 3.35,49

2. Ксения Шорохова – 0,38

3. Анастасия Фалеева – 0,70

4. Алена Баранова – 1,52

5. Екатерина Булычева – 2,03

6. Екатерина Смирнова – 3,19

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

