Сорин о россиянах на «Тур де Ски»: «Надеемся, что результат будет лучше, чем в Давосе»

Егор Сорин: надеемся, результаты на «Тур де Ски» будут лучше, чем в Давосе.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой к многодневке «Тур де Ски», которая пройдет с 28 декабря по 4 января в Италии.

– Подготовка Савелия и Дарьи к «Тур де Ски» проходит хорошо, все по плану. Сейчас они уже находятся в Тоблахе и тренируются там. С ними на месте также работают и тренер, и сервисмен. Хватит ли этой подготовки на всю программу? Поживем – увидим. Недолго ждать осталось.

– Есть ли какие-то сдвиги по получению нейтрального статуса у вас лично?

– Получение нейтрального статуса – это дело каждого спортсмена и каждого специалиста, который на него претендует. Без понятия, кто еще из лыжников может его получить. Я не решаю, кому давать, а кому не давать.

Сейчас мы просто ждем предстоящего этапа. Вообще есть задача побороться за максимально возможные места для спортсменов. А какие это будут места, увидим уже по ходу.

Как минимум им удалось потренироваться на этой трассе больше времени, чем в Давосе. Поэтому надеемся, что результат будет лучше, – сказал Сорин.

Коростелев на этапе Кубка мира в Давосе занял 52-е место в квалификации спринта и 25-е – в разделке на 10 км. Непряева в этих же дисциплинах стала 39-й и 20-й соответственно.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
