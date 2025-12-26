Юрий Бородавко: «Спортсмены года в России – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова»
Бородавко: в этом году мне запомнилось прекрасное выступление российских пловцов.
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал, кого считает спортсменами года в России.
«В этом году мне прежде всего запомнилось прекрасное выступление российских пловцов на чемпионате мира. Это и Кирилл Пригода, и Климент Колесников, Мирон Лифинцев. Две золотые медали чемпионата мира гимнастки Ангелины Мельниковой тоже очень значимы.
Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось таким событиям в нашем спорте. Если называть двоих, я бы сказал, что спортсмены года – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
