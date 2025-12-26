  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Спортсмены года в России – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова»
3

Юрий Бородавко: «Спортсмены года в России – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова»

Бородавко: в этом году мне запомнилось прекрасное выступление российских пловцов.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал, кого считает спортсменами года в России.

«В этом году мне прежде всего запомнилось прекрасное выступление российских пловцов на чемпионате мира. Это и Кирилл Пригода, и Климент Колесников, Мирон Лифинцев. Две золотые медали чемпионата мира гимнастки Ангелины Мельниковой тоже очень значимы.

Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось таким событиям в нашем спорте. Если называть двоих, я бы сказал, что спортсмены года – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoМирон Лифинцев
logoКирилл Пригода
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
лыжные гонки
logoсборная России
плавание
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoКлимент Колесников
спортивная гимнастика
logoЮрий Бородавко
logoАнгелина Мельникова
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Кубок Сальникова. Пригода, Самусенко, Корнев, Бородин, Клепикова, Чикунова одержали победы, Колесников – 2-й, Лифинцев – 3-й, другие результаты
19 декабря, 19:47
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Корнев, Суркова, Гилязова победили, Чикунова – 3-я, другие результаты
12 ноября, 16:35
Мирон Лифинцев: «Было очень приятно увидеть свой флаг, услышать гимн, когда вернулись из Сингапура. Замечательно, что наши успехи видит страна»
8 августа, 11:49
Главные новости
Большунов пропустит этап Кубка России в Кирово-Чепецке
сегодня, 13:58
Коростелев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет»
сегодня, 07:54
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
сегодня, 05:58
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26
сегодня, 05:58
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
вчера, 05:58
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: фристайлистки Прусакова и Таталина, пятеро горнолыжников, список обновляется
вчера, 11:55
Сорин о россиянах на «Тур де Ски»: «Надеемся, что результат будет лучше, чем в Давосе»
вчера, 06:38
Сахаров о возможном допуске юниоров: «Если нас допустят и будет возможность где-то выступить, буду очень рад. Шоком это не будет»
24 декабря, 21:30
Андрей Сахаров: «На этапе Кубка России в Тюмени Большунов подошел ко мне, протянул руку, спросил, как дела. Он очень доброжелательный парень»
24 декабря, 21:18
Бородавко о перспективах Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски»: «Самое главное – адаптироваться к скоростям на Кубке мира»
24 декабря, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15