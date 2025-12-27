❄️ Лыжи. Кубок России. Горбунов выиграл коньковый спринт, Ардашев – 2-й, Тиунов – 3-й
Лыжник Иван Горбунов выиграл коньковый спринт на Кубке России.
27 декабря лыжники пробежали спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победу одержал Иван Горбунов.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
5-й этап
Кирово-Чепецк
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Иван Горбунов – 3.05,50
2. Сергей Ардашев – 0,05
3. Константин Тиунов – 0,27
4. Денис Филимонов – 0,31
5. Никита Родионов – 0,95
6. Сергей Волков – 11,24
