❄️ Лыжи. Кубок России. Горбунов выиграл коньковый спринт, Ардашев – 2-й, Тиунов – 3-й

Лыжник Иван Горбунов выиграл коньковый спринт на Кубке России.

27 декабря лыжники пробежали спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победу одержал Иван Горбунов.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

5-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Иван Горбунов – 3.05,50

2. Сергей Ардашев – 0,05

3. Константин Тиунов – 0,27

4. Денис Филимонов – 0,31

5. Никита Родионов – 0,95

6. Сергей Волков – 11,24

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
