Коростелев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет»

Коростелев: не наблюдаю давления со стороны иностранных спортсменов.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о подготовке к многодневке «Тур де Ски», стартующей 28 декабря.

«В целом, все хорошо. Недавно приехали в Тоблах, где будет проходить «Тур де Ски». Здесь порядка 20 км искусственного снега, в округе ничего нет кроме этой трассы. Тоблах считается трассой для российских спортсменов, потому что здесь длинные подъемы, что больше подходит для нас. За себя сказать не могу, как прошла адаптация за две недели. Чувствую, что все будет хорошо, но посмотрим, как пойдет.

Сейчас основная задача – это стартовать, стартовать и стартовать. Каждая гонка помогает становиться лучше и лучше. Таким образом, к Олимпийским играм мы надеемся полностью адаптироваться», – сказал Коростелев.

«Никакого давления со стороны спортсменов я не наблюдаю, все больше и больше ребят, с кем пересекался, общался, пока что никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет», – отметил лыжник.

«В Давосе было достаточно много русских болельщиков, Никита Крюков приезжал. Перед спринтом я проводил вечернюю тренировку, и когда катался с итальянцами, услышал русскую речь. Я немножко испугался, потому что это было немного неожиданно, ко мне обратились по имени, пожелали удачи на спринте. Были и иностранцы, которые не участвуют на Кубке мира, они тоже меня поддерживали», – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoТур де Ски
logoКубок мира
