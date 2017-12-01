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    Алексей Петухов: «Бах обещал, что чистых спортсменов допустят до Олимпиады. Это было лицемерием?»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Томас Бах Пхенчхан-2018 Алексей Петухов Григорий Родченков

    Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов (FIS) об отстранении россиян, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    «Появляется надежда, и тут же ее убивают. Хочется просто правды! Очень грустно от того, что твоя правда не нужна европейскому и американскому сообществу», – сказал Петухов.

    «Мне Томас Бах (президент Международного олимпийского комитета – примечание Sports.ru) обещал, что чистые спортсмены будут допущены. Как ответить теперь на его слова! Это лицемерие?!

    Он видел меня перед заседанием, узнал, поздоровался. Но решение говорит само за себя. Я не принимал допинг, и Родченков это знает», – добавил лыжник.

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