Алексей Петухов: «Бах обещал, что чистых спортсменов допустят до Олимпиады. Это было лицемерием?»

Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов (FIS) об отстранении россиян, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

«Появляется надежда, и тут же ее убивают. Хочется просто правды! Очень грустно от того, что твоя правда не нужна европейскому и американскому сообществу», – сказал Петухов.

«Мне Томас Бах (президент Международного олимпийского комитета – примечание Sports.ru) обещал, что чистые спортсмены будут допущены. Как ответить теперь на его слова! Это лицемерие?!

Он видел меня перед заседанием, узнал, поздоровался. Но решение говорит само за себя. Я не принимал допинг, и Родченков это знает», – добавил лыжник.