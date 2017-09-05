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    Аблязин, Белявский, Пасека и Мельникова вошли в состав сборной России на чемпионат мира

    Теги спортивная гимнастика сборная России жен сборная России чемпионат мира Валентина Родионенко Давид Белявский Денис Аблязин Никита Игнатьев Мария Пасека Ангелина Мельникова Никита Нагорный Артур Далалоян Сергей Ельцов Елена Еремина Анастасия Ильянкова

    Старший тренер сборной России Валентина Родионенко объявила состав команды на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет со 2 по 8 октября в канадском Монреале.

    «В многоборье выступят Давид Белявский и Никита Нагорный, Артур Далалоян выступит в вольных упражнениях, Сергей Ельцов – на брусьях, Никита Игнатьев – на перекладине, Денис Аблязин – на кольцах.

    В составе женской сборной в многоборье выступят Ангелина Мельникова и Елена Еремина, Анастасия Ильянкова – на брусьях и на бревне, а Мария Пасека – в опорном прыжке», – сказала Родионенко.

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