Аблязин, Белявский, Пасека и Мельникова вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко объявила состав команды на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет со 2 по 8 октября в канадском Монреале.

«В многоборье выступят Давид Белявский и Никита Нагорный, Артур Далалоян выступит в вольных упражнениях, Сергей Ельцов – на брусьях, Никита Игнатьев – на перекладине, Денис Аблязин – на кольцах.

В составе женской сборной в многоборье выступят Ангелина Мельникова и Елена Еремина, Анастасия Ильянкова – на брусьях и на бревне, а Мария Пасека – в опорном прыжке», – сказала Родионенко.