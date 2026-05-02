Давид Белявский: «Надеюсь, что к чемпионату России сумею должным образом подготовиться и выйду на соревнования»

Белявский: к Кубку России не успел подготовиться, готовлюсь к чемпионату страны.

Олимпийский чемпион Давид Белявский объяснил, почему пропустил Кубок России в Сириусе.

Соревнования прошли с 21 по 26 апреля.

«Не успел я подготовиться к Кубку России, не хватило времени. А выходить не полностью готовым и допускать ошибки на снарядах мне не хочется.

Я готовлю два снаряда и надеюсь, что к чемпионату страны сумею должным образом подготовиться и выйду на соревнования. Может быть, даже и не на два снаряда», — сказал Белявский.