Две судьи из России будут работать на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Россиянки Ольга Фролова и Ольга Минигалина заявлены в качестве судей на чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.
Чемпионат и юниорское первенство Европы по художественной гимнастике пройдут в Варне с 27 по 31 мая.
Минигалина допущена до судейства выступающих в личном первенстве гимнасток (взрослых и юниорок), Фролова будет судить групповые упражнения во взрослом разряде.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
