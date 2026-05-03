Две судьи из России будут работать на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Две судьи из России будут работать на ЧЕ по художественной гимнастике.

Россиянки Ольга Фролова и Ольга Минигалина заявлены в качестве судей на чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.

Чемпионат и юниорское первенство Европы по художественной гимнастике пройдут в Варне с 27 по 31 мая.

Минигалина допущена до судейства выступающих в личном первенстве гимнасток (взрослых и юниорок), Фролова будет судить групповые упражнения во взрослом разряде.