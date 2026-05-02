  • Художественная гимнастика. Кубок Европы. Борисова победила в упражнении с лентой, россиянки взяли золото в упражнениях с обручами и булавами
Российская гимнастка Мария Борисова победила в упражнении с лентой на Кубке Европы в Баку. 

Также россиянки завоевали золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами. 

Художественная гимнастика

Кубок Европы

Баку, Азербайджан

Булавы

1. Даниэла Муниц (Израиль) — 28,65

2. Дарья Веренич (Беларусь) — 28,35

3. София Раффаэли (Италия) — 28,20...

5. Арина Ковшова (Россия) — 28.10

Лента

1. Мария Борисова (Россия) — 28,80

2. Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,45

3. Тара Драгаш (Италия) — 28,35

Групповые упражнения

1. Россия (Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая, Злата Ремчукова, Николь Андрончик) – 27,250

2. Беларусь – 26,700

3. Украина – 26,500

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Мария - молодец! Побольше уверенности!!! Так держать!!!
