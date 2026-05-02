Художественная гимнастика. Кубок Европы. Борисова победила в упражнении с лентой, россиянки взяли золото в упражнениях с обручами и булавами
Российская гимнастка Мария Борисова победила в упражнении с лентой на Кубке Европы в Баку.
Также россиянки завоевали золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами.
Булавы
1. Даниэла Муниц (Израиль) — 28,65
2. Дарья Веренич (Беларусь) — 28,35
3. София Раффаэли (Италия) — 28,20...
5. Арина Ковшова (Россия) — 28.10
Лента
1. Мария Борисова (Россия) — 28,80
2. Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,45
3. Тара Драгаш (Италия) — 28,35
Групповые упражнения
1. Россия (Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая, Злата Ремчукова, Николь Андрончик) – 27,250
2. Беларусь – 26,700
3. Украина – 26,500
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Мария - молодец! Побольше уверенности!!! Так держать!!!
