Художественная гимнастика. Кубок Европы. Борисова победила в упражнении с лентой, россиянки взяли золото в упражнениях с обручами и булавами

Борисова победила в упражнении с лентой на Кубке Европы в Баку.

Российская гимнастка Мария Борисова победила в упражнении с лентой на Кубке Европы в Баку. Также россиянки завоевали золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами. Художественная гимнастика Кубок Европы Баку, Азербайджан Булавы 1. Даниэла Муниц (Израиль) — 28,65 2. Дарья Веренич (Беларусь) — 28,35 3. София Раффаэли (Италия) — 28,20... 5. Арина Ковшова (Россия) — 28.10 Лента 1. Мария Борисова (Россия) — 28,80 2. Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,45 3. Тара Драгаш (Италия) — 28,35 Групповые упражнения 1. Россия (Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая, Злата Ремчукова, Николь Андрончик) – 27,250 2. Беларусь – 26,700 3. Украина – 26,500