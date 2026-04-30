Ангелина Мельникова: «Хочу совместить свой мастер-класс в США с туристической поездкой»

Мельникова в мае проведет мастер-класс в США.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в мае планирует провести мастер-класс в США.

«Я поеду в мае на мастер-класс в США в клуб Натальи Юрченко.

Я никогда не была раньше в этой стране ни как спортсменка, ни как туристка. У меня много приглашений приехать в США, там много знакомых.

Я хочу совместить свой мастер-класс с туристической поездкой», – сказала олимпийская чемпионки Токио-2020.

Академия Натальи Юрченко (C.I.T.Y. Club Gymnastics Academy) находится в Чикаго. Мастер-класс Мельниковой запланирован на 24 мая.