Маринов о цели: «Потихоньку прибавлять от соревнования к соревнованию, чтобы к чемпионату мира выйти на пик формы»
Гимнаст Маринов намерен выйти на пик формы к чемпионату мира.
Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о цели выйти на пик формы к чемпионату мира.
«Конечно, хочется на все соревнования выходить на полную мощность, я имею в виду базу, сложность программ.
А что касается исполнения, то здесь ради сбережения энергии сейчас лучше все это контролировать, потихоньку прибавлять от соревнования к соревнованию, чтобы к чемпионату мира выйти на пик формы, который позволит показать высокий результат как в многоборье, так и в отдельных видах», – сказал Маринов.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
