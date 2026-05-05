Маринов о цели: «Потихоньку прибавлять от соревнования к соревнованию, чтобы к чемпионату мира выйти на пик формы»

Гимнаст Маринов намерен выйти на пик формы к чемпионату мира.

«Конечно, хочется на все соревнования выходить на полную мощность, я имею в виду базу, сложность программ.

А что касается исполнения, то здесь ради сбережения энергии сейчас лучше все это контролировать, потихоньку прибавлять от соревнования к соревнованию, чтобы к чемпионату мира выйти на пик формы, который позволит показать высокий результат как в многоборье, так и в отдельных видах», – сказал Маринов.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).