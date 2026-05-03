Российские гимнасты проведут сбор в Турции с 5 по 15 мая

Российские гимнасты отправятся на сбор в Турцию.

«С 5 по 15 мая в Анталье пройдет восстановительный тренировочный сбор мужской и женской национальных команд страны. В Турцию поедут не только гимнасты из основного состава, но и некоторые резервисты», – сообщили в Федерации гимнастики России.

С 21 по 26 апреля в Сириусе проходил Кубок России. Чемпионат страны состоится в Калуге с 28 июня по 6 июля.