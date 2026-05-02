«Больше вы не увидите меня на таких мероприятиях». Симона Байлс рассказала, что потратила 23 тысячи долларов на услуги стилиста перед премией Laureus

Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлс пожаловалась на высокие цены на услуги стилиста и парикмахера.

Байлс опубликовала видео в TikTok, где рассказала, что перед премией Laureus World Sports потратила на услуги стилиста, визажиста и парикмахера около 23 тысяч долларов (более 1,7 млн рублей – Спортс’’).

«Я шокирована такими ценами. Если это новая норма, то оставьте ее себе. Больше вы меня никогда не увидите на подобных мероприятиях. Я буду сидеть дома – это бесплатно», – сказала спортсменка.

Она также обратилась к другим знаменитостям, спортсменам и блогерам с вопросом, считают ли они такие цены нормальными.

«Я вижу многих из вас на мероприятиях. Просто невозможно каждый раз платить такие суммы», – отметила Байлс.

Церемония вручения премий Laureus World Sports прошла в Мадриде 20 апреля.

