Михаил Дегтярев: «В середине мая на исполкоме World Gymnastics будет рассмотрен вопрос о допуске наших юниоров с флагом и гимном»

Дегтярев: российских гимнастов-юниоров могут допустить с флагом в мае.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) может допустить российских юниоров до международных соревнований с флагом и гимном в мае.

«Наравне с Федерацией дзюдо России и Федерацией самбо России одним из пионеров возвращения в мировой спорт можно считать Всероссийскую федерацию водных видов спорта, которая прошла серьезный этап объединения и трансформации в 2024 году. Наши пловцы триумфально выступили на чемпионате мира в Сингапуре и многих других турнирах, в этом году наша женская сборная по водному поло первой в игровых видах спорта выступила под флагом России и сразу вышла в финал второго дивизиона Кубка мира.

Есть успехи и у объединенной Федерации гимнастики России во главе с Олегом Белозеровым. Наши гимнасты долгое время были под строжайшим баном, но в прошлом году лед тронулся. В конце ноября 2025 г. на конгрессе European Gymnastics было принято историческое решение о допуске российских спортсменов к европейским турнирам, что особенно важно для отбора на Олимпийские игры 2028 года.

На сегодняшний день нейтральный статус получен для 422 наших гимнастов и специалистов, а в середине мая на исполкоме World Gymnastics будет рассмотрен вопрос о допуске всех наших юниоров к международным стартам уже с флагом и гимном.

В спортивной гимнастике на международных турнирах с конца 2025 года завоевано 26 медалей, из них 9 золотые. Все мы помним триумфальное выступление Ангелины Мельниковой, ставшей двухкратной чемпионкой мира. В прыжках на батуте – 33 медали, в том числе 10 золотых. Еще 8 медалей у спортивной аэробики и 3 у спортивной акробатики.

Серьезные достижения у наших спортсменок в художественной гимнастике. Российскими художницами уже завоевано с момента возвращения 19 медалей, из них 5 высшего достоинства. Особенно яркими стали выступления на этапах Кубка мира. 27 мая в болгарской Варне стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике, где также должны выступить наши сильнейшие атлеты.

Отбор в национальную сборную находится под строгим контролем Минспорта России. В соответствии с приказами № 555 и № 37 в команду попадают только те спортсмены, кто лучше всех проявил себя на чемпионатах страны, а их победители – направляются на международные соревнования в первую очередь», – сказал Дегтярев.