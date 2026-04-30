  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «В середине мая на исполкоме World Gymnastics будет рассмотрен вопрос о допуске наших юниоров с флагом и гимном»
0

Михаил Дегтярев: «В середине мая на исполкоме World Gymnastics будет рассмотрен вопрос о допуске наших юниоров с флагом и гимном»

Дегтярев: российских гимнастов-юниоров могут допустить с флагом в мае.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) может допустить российских юниоров до международных соревнований с флагом и гимном в мае.

«Наравне с Федерацией дзюдо России и Федерацией самбо России одним из пионеров возвращения в мировой спорт можно считать Всероссийскую федерацию водных видов спорта, которая прошла серьезный этап объединения и трансформации в 2024 году. Наши пловцы триумфально выступили на чемпионате мира в Сингапуре и многих других турнирах, в этом году наша женская сборная по водному поло первой в игровых видах спорта выступила под флагом России и сразу вышла в финал второго дивизиона Кубка мира.

Есть успехи и у объединенной Федерации гимнастики России во главе с Олегом Белозеровым. Наши гимнасты долгое время были под строжайшим баном, но в прошлом году лед тронулся. В конце ноября 2025 г. на конгрессе European Gymnastics было принято историческое решение о допуске российских спортсменов к европейским турнирам, что особенно важно для отбора на Олимпийские игры 2028 года.

На сегодняшний день нейтральный статус получен для 422 наших гимнастов и специалистов, а в середине мая на исполкоме World Gymnastics будет рассмотрен вопрос о допуске всех наших юниоров к международным стартам уже с флагом и гимном.

В спортивной гимнастике на международных турнирах с конца 2025 года завоевано 26 медалей, из них 9 золотые. Все мы помним триумфальное выступление Ангелины Мельниковой, ставшей двухкратной чемпионкой мира. В прыжках на батуте – 33 медали, в том числе 10 золотых. Еще 8 медалей у спортивной аэробики и 3 у спортивной акробатики.

Серьезные достижения у наших спортсменок в художественной гимнастике. Российскими художницами уже завоевано с момента возвращения 19 медалей, из них 5 высшего достоинства. Особенно яркими стали выступления на этапах Кубка мира. 27 мая в болгарской Варне стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике, где также должны выступить наши сильнейшие атлеты.

Отбор в национальную сборную находится под строгим контролем Минспорта России. В соответствии с приказами № 555 и № 37 в команду попадают только те спортсмены, кто лучше всех проявил себя на чемпионатах страны, а их победители – направляются на международные соревнования в первую очередь», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
World Gymnastics (FIG)
сборная России жен (прыжки на батуте)
сборная России по прыжкам на батуте
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Прыжки на батуте
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoМихаил Дегтярев
Федерация гимнастики России
художественная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
World Gymnastics присвоила нейтральный статус 10 российским спортсменам
28 февраля, 09:45
Семь российских гимнастов получили нейтральный статус
16 декабря 2025, 10:55
Глава Федерации гимнастики России Белозеров: «European Gymnastics подтверждает приверженность принципам Олимпийской хартии»
28 ноября 2025, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
Две судьи из России будут работать на чемпионате Европы по художественной гимнастике
сегодня, 09:34
Российские гимнасты проведут сбор в Турции с 5 по 15 мая
сегодня, 08:24
Художественная гимнастика. Кубок Европы. Борисова победила в упражнении с лентой, россиянки взяли золото в упражнениях с обручами и булавами
вчера, 17:14
«Больше вы не увидите меня на таких мероприятиях». Симона Байлс рассказала, что потратила 23 тысячи долларов на услуги стилиста перед премией Laureus
вчера, 16:14
Давид Белявский: «Надеюсь, что к чемпионату России сумею должным образом подготовиться и выйду на соревнования»
вчера, 07:39
Художественная гимнастика. Кубок Европы. Ковшова победила в упражнениях в мячом и взяла серебро в обруче, Борисова – 3-я
1 мая, 13:37
Ангелина Мельникова: «Хочу совместить свой мастер-класс в США с туристической поездкой»
30 апреля, 06:50
Призера Олимпиады-2024 гимнастку Бэрбосу могут дисквалифицировать на 2 года из-за пропуска допинг-тестов
29 апреля, 10:09
Мельникова выступит в финале клубного чемпионата Италии
29 апреля, 07:20
Ильтерякова, Ковшова и Борисова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике
28 апреля, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем