Крап продлил контакт с «Родиной Медиа» на год. Он может быть расторгнут, если Крап создаст свою команду

Даниил Крапивников останется в «Родине Медиа» еще на год.

«Завтра подписываю контракт с «Родиной Медиа » на год до 1 декабря 2025 года. Но в контракте будет пункт, что если я создам свою команду Krap Team, то буду выступать за нее и контракт с «РМ» будет аннулирован.

Я поеду в Дубай играть за «Родину Медиа». Подтвердилась информация, что мы будем играть с Fight Nights в стыках за выход в Суперкубок , который пройдет в феврале», – сказал хавбек «РМ».

Крап перешел в «Родину Медиа» в середине Кубка Лиги.