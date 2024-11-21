Крап продлил контакт с «Родиной Медиа» на год. Он может быть расторгнут, если Крап создаст свою команду
Даниил Крапивников останется в «Родине Медиа» еще на год.
«Завтра подписываю контракт с «Родиной Медиа» на год до 1 декабря 2025 года. Но в контракте будет пункт, что если я создам свою команду Krap Team, то буду выступать за нее и контракт с «РМ» будет аннулирован.
Я поеду в Дубай играть за «Родину Медиа». Подтвердилась информация, что мы будем играть с Fight Nights в стыках за выход в Суперкубок, который пройдет в феврале», – сказал хавбек «РМ».
Крап перешел в «Родину Медиа» в середине Кубка Лиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа»
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